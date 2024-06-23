Мы имеем собственное производство автомоечных станций, предоставляем услуги по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования и материалов, ведем своих клиентов на старте бизнеса и помогаем привлечь клиентов.
Немного о нас
Компания «Мойки РФ» выработала самые оптимальные персонализированные решения в области строительства автомоек под ключ. К тому же наша команда предоставляет весь спектр услуг – от производства до монтажа оборудования и сервисного обслуживания.
С нами вы получите:
Да, мы настолько уверены в качестве своей работы, что гарантия составляет не год или три, а целых 5 ЛЕТ! Начать знакомство с нашей компанией можно приятно и продуктивно, воспользовавшись бесплатным замером и консультацией.
Ключевыми преимуществами являются экономия времени, предоставление гарантии на работы и оборудование, а также экспертная помощь в избежание распространенных ошибок при строительстве и запуске автомойки.
Да, существуют автономные решения, которые позволяют автомойкам функционировать без подключения к центральным коммуникациям, используя, например, локальные источники водоснабжения и электроснабжения.
Основные факторы — это размер и тип автомойки, выбранные технологии, качество и комплектация оборудования, а также сложность строительных и монтажных работ.
Да, обычно в стоимость включено гарантийное обслуживание на определенный срок, который может варьироваться у разных поставщиков.
Сроки могут варьироваться в зависимости от сложности проекта, однако в среднем процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.