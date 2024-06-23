МойкиРФ
Электронная почта
mojkirf@gmail.com
Номер телефона
8 (800) 600-15-27
Казань, ​Улица Галиаскара Камала, 41
Заказать звонок
Заказать звонок
8 (800) 600-15-27
mojkirf@gmail.com

Автомойки под ключ

Мы имеем собственное производство автомоечных станций, предоставляем услуги по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования и материалов, ведем своих клиентов на старте бизнеса и помогаем привлечь клиентов.

>1000
проектов
5 лет
гарантии
9 лет
на рынке
Получить консультацию
Проконсультируем по интересующим
Вас вопросам, оценим сроки и стоимость

Немного о нас

Автомойки под ключ в Казани
с гарантией 5 лет

У нас есть все для запуска и ведения успешного бизнеса: многолетний опыт работы,
собственное производство оборудования для автомоек, обученный персонал и
готовые предложения по продвижению вашей автомойки.
Автомойки самообслуживания Автомойки самообслуживания Узнать подробнее
Строительство автомойки Строительство автомойки Узнать подробнее
Модульные автомойки Модульные автомойки Узнать подробнее
Робот автомойка Робот автомойка Узнать подробнее

В чем преимущества нашей компании?

Низкие цены
1
Низкие цены
Мы держим максимально низкие цены. Они позволят запустить свое дело с минимальными вложениями и быстрее «окупить» их, начав получать прибыль.
Доставка
2
Доставка
Наша компания возьмет на себя все хлопоты по доставке оборудования в любую точку России. За скорость и безопасность транспортировки – отвечаем.
Быстрый старт
3
Быстрый старт
Монтаж и запуск автомойки занимают минимальное время благодаря предварительной сборке и стандартизированной конструкции.

О компании «Мойки РФ»

Компания «Мойки РФ» выработала самые оптимальные персонализированные решения в области строительства автомоек под ключ. К тому же наша команда предоставляет весь спектр услуг – от производства до монтажа оборудования и сервисного обслуживания.

С нами вы получите:

  • готовые решения, доведенные до идеала многолетней практикой;
  • минимум рисков при планировании и реализации проекта;
  • пятилетнюю гарантию.

Да, мы настолько уверены в качестве своей работы, что гарантия составляет не год или три, а целых 5 ЛЕТ! Начать знакомство с нашей компанией можно приятно и продуктивно, воспользовавшись бесплатным замером и консультацией.

Оставить заявку 8 (800) 600-15-27
1000 <
проектов
5 лет
гарантии
9 лет
на рынке

Готовые проекты автомоек

Строительство здания ручной мойки на 2 поста в Екатеринбурге Строительство здания ручной мойки на 2 поста в Екатеринбурге Читать подробнее
Автомойка самообслуживания на 4 поста PREMIUM в Альметьевске Автомойка самообслуживания на 4 поста PREMIUM в Альметьевске Читать подробнее
Заказ на 5 постов автомоек PREMIUM в Саратовской области, Красный Кут Заказ на 5 постов автомоек PREMIUM в Саратовской области, Красный Кут Читать подробнее
Монтаж оборудования PREMIUM на 5 постов в городе Тольятти Монтаж оборудования PREMIUM на 5 постов в городе Тольятти Читать подробнее
Поставка оборудования STANDART на 2 поста в Северодвинске Поставка оборудования STANDART на 2 поста в Северодвинске Читать подробнее
Франшиза автомойки в городе Санкт-Петербург: оборудования на 10 постов с прибылью 1 млн рублей в месяц Франшиза автомойки в городе Санкт-Петербург: оборудования на 10 постов с прибылью 1 млн рублей в месяц Читать подробнее
Больше проектов

Проекты зданий для автомоек

Проекты зданий для автомоек 1
gallery Проект на 1 поста 1
gallery Проект на 1 поста 2
gallery Проект на 1 поста 3
Проект на 1 поста
Проходимость
25 машин/сутки
Цена
от 300 000 руб
Получить консультацию
Проекты зданий для автомоек 2
gallery Проект на 2 поста 1
gallery Проект на 2 поста 2
gallery Проект на 2 поста 3
Проект на 2 поста
Проходимость
50 машин/сутки
Цена
от 440 000 руб
Получить консультацию
Проекты зданий для автомоек 3
gallery Проект на 3 поста 1
gallery Проект на 3 поста 2
gallery Проект на 3 поста 3
Проект на 3 поста
Проходимость
75 машин/сутки
Цена
от 640 000 руб
Получить консультацию
Проекты зданий для автомоек 4
gallery Проект на 4 поста 1
gallery Проект на 4 поста 2
gallery Проект на 4 поста 3
Проект на 4 поста
Проходимость
100 машин/сутки
Цена
от 940 000 руб
Получить консультацию
Проекты зданий для автомоек 5
gallery Проект на 5 постов 1
gallery Проект на 5 постов 2
gallery Проект на 5 постов 3
Проект на 5 постов
Проходимость
125 машин/сутки
Цена
от 1 240 000 руб
Получить консультацию
Проекты зданий для автомоек 6
gallery Проект на 6 постов 1
gallery Проект на 6 постов 2
gallery Проект на 6 постов 3
Проект на 6 постов
Проходимость
150 машин/сутки
Цена
от 1 540 000 руб
Получить консультацию

Этапы работ

Оставьте заявку
Этап 1
Оставьте заявку
Пришлите нам свой запрос, оставив заявку в форме на сайте или же позвонив по нашему номеру телефону 8 (800) 600-15-27
Консультация
Этап 2
Консультация
Наш специалист связывается с вами, чтобы обсудить интересующие моменты вашего заказа и дальнейшие условия сотрудничества.
Выставляем счет
Этап 3
Выставляем счет
Мы с Вами заключаем договор, в котором указана вся информация  о порядке оплаты, перечне работ, сроках и стоимости.
Выполнение работ
Этап 4
Выполнение работ
Завершающий этап всего процесса. Мы производим отгрузку  или доставку готовой продукции. Оказание услуг.
Опытные специалисты проконсультируют  Вас бесплатно
Оставить заявку

Вопрос-ответ

В чем преимущества автомойки под ключ по сравнению с самостоятельным строит

Ключевыми преимуществами являются экономия времени, предоставление гарантии на работы и оборудование, а также экспертная помощь в избежание распространенных ошибок при строительстве и запуске автомойки.

Может ли автомойка быть автономной?

Да, существуют автономные решения, которые позволяют автомойкам функционировать без подключения к центральным коммуникациям, используя, например, локальные источники водоснабжения и электроснабжения.

Какие факторы влияют на стоимость автомойки под ключ?

Основные факторы — это размер и тип автомойки, выбранные технологии, качество и комплектация оборудования, а также сложность строительных и монтажных работ.

Входит ли в стоимость автомойки под ключ гарантийное обслуживание?

Да, обычно в стоимость включено гарантийное обслуживание на определенный срок, который может варьироваться у разных поставщиков.

Как долго занимает процесс установки автомойки под ключ?

Сроки могут варьироваться в зависимости от сложности проекта, однако в среднем процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Автомойки под ключ
от производителя «Мойки РФ»

Компания МойкиРФ – безусловный профессионал на рынке строительства автомоек «под ключ».

Компания ведет деятельность с 2012 года и за многолетний период реализовала множество успешных кейсов. Мы работаем по всей России. За свой 12-летний опыт команда Спектр-Ф реализовала более 1000 проектов по проектированию и строительству модульных автомоек для легковых и грузовых автомобилей. Производим готовые автомойки самообслуживания и мойки-роботы, прорабатывая каждый проект индивидуально с учетом пожеланий заказчика.

МойкиРФ берется за проекты разной сложности: построим мойку с нуля от 1 до 9 постов или модернизируем оборудование вашей на действующей автомойке. При этом мы осуществляем доставку в любой город России и даем гарантию на оборудование 5 лет. При расчете бюджета учитываем все составляющие: наличие или подвод коммуникаций, строительные работы, монтаж оборудования, автохимию и другие расходные материалы. Мы всегда удерживаем выгодные цены, поскольку имеем собственное производство автомоек и предлагаем разные типы комплектации оборудования.

Главнейшим аспектом в автомоечном бизнесе можно назвать определение удачной локации для размещения мойки. И эту часть работы мы также берем на себя. Опытные специалисты проанализируют рынок и конкурентов, найдут лучший земельный участок для строительства мойки или помещение для монтажа оборудования.

Наша компания обеспечивает полный цикл построения автомоечного бизнеса: от строительства быстровозводимой мойки до обслуживания оборудования, поставки расходных материалов и обучения персонала.

Этапы строительства

  1. Первым и главным аспектом для успешной работы вашего предприятия является поиск земельного участка. В работу входит анализ локации, условия покупки или аренды земли, согласование проекта, подвод или оценка имеющихся коммуникаций (водоснабжение, электричество, отопление, канализация).
  2. Анализ конкурентов и составление сметы. При планировании бюджета мы учитываем все нюансы: от заливки фундамента и работы с коммуникациями до монтажа МСО или робота, а также проведения работ по благоустройству территории.
  3. Строительные работы. Строительством занимается профессиональная бригада, предоставленная Спектр-ф, либо подрядчик от заказчика.Мы также поможем определиться с выбором подрядчиков и при необходимости предоставим опытного бригадира, который будет курировать весь процесс стройки.Принцип модульных конструкций при строительстве здания позволяет сократить сроки работ и добиться разумной экономии. Здание для автомойки возводится из металлического каркаса, обшитого сэндвич-панелями или профнастилом. Обязательным этапом является укладка утеплителя и гидроизоляции.
  4. Монтаж начинается сразу после завершения строительных работ и по готовности коммуникаций. Простоя по времени не будет, поскольку мы самостоятельно занимаемся производством оборудования и запускаем это процесс параллельно со стройкой на объекте.

Настройка вашего бизнеса

Колоссальный опыт работы позволяет нам взять на себя выстраивание всех бизнес-процессов на вашем объекте, учитывая все «подводные камни». Для решения данных вопросов на месте работает управляющий от Спектр-Ф.

Он поможет:

  • в найме и обучении сотрудников;
  • настройке мониторинга и CRM-системы;
  • введении карт клиента;
  • в запуске автомойки.

Отдельным аспектом для построения вашего успешного бизнеса является маркетинговое сопровождение по приемлемой цене. Оно включает рекламу автомойки в соцсетях, настройку продвижения в ВК, Яндекс.Картах, разработку акций для клиентов в вашем городе. Также полезной в продвижении остается реклама на макетах, листовках, вывесках и рекламных щитах. По каждой из составляющих наши специалисты разработают дизайн и креативы индивидуально для вашего автомоечного бизнеса, с учетом ситуации на рынке и позиции конкурентов.

Стоимость строительства автомойки «под ключ»

Спектр-Ф предлагает уникальные условия своим клиентам и часто запускает акции со скидками на строительство моек или комплекты оборудования. Компания имеет собственное производство, а работа без посредников гарантирует заказчику выгодную стоимость.

Мы никогда не настаиваем на собственном видении вашего проекта, а лишь помогаем достичь максимально идеального соотношения вложений и потенциальной прибыли. Каждый объект разрабатываем и рассчитываем индивидуально. Учитываем все: вид отопления, планировку здания, заезд и выезд, число боксов, обустройство комнаты для оборудования/для персонала.

Цена проекта «под ключ» складывается из затрат на строительство здания мойки, работу с коммуникациями (подведение, доработка или ремонт), монтаж оборудования (в зависимости от комплектации), покупку расходных материалов. Для примера стоимость 1 поста автомойки под ключ составляет 900 000 рублей.

Из-за нестабильности валютного рынка, цены периодически изменяются, однако мы всегда держим их на нижнем пороге рост

Оборудование для автомоек

Собственное оборудование для автомоек от компании МойкиРФ позволяет избежать дефицита поставок и форс-мажоров с нехваткой запчастей. К тому же мы предоставляем гарантию на оборудование 5 лет, а также постгарантийное обслуживание для наших заказчиков. Это значит, что мы отвечаем за качество и работаем на долгосрочную перспективу.

В полный комплект 1 поста автомойки самообслуживания входит:

  • терминал оплаты;
  • держатель для пистолетов;
  • держатель для ковриков – 4 шт;
  • пистолет для воды;
  • пистолет для пены;
  • поворотные консоли – 2 шт;
  • шланги от консоли до пистолета;
  • аппарат высокого давления;
  • помпа;
  • двигатель;
  • дозаторы;
  • электроящик.

Собственное производство позволяет нам запускать спецпредложения на оборудование из наличия. О них мы обязательно сообщаем на всех своих каналах, радуя действующих и новых клиентов приятными ценами на готовые комплекты оборудования или отдельные составляющие.

Наши Контакты

Нужна консультация?
Заполните форму ниже и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы помочь Вам выбрать необходимое оборудование.

    Ваше имя
    Номер телефона
    Электронная почта
    Нажимая, вы соглашаетесь c политикой
    обработки персональных данных.

    Контактные данные
    Telegram
    Whatsapp
    Номер телефона
    8 (800) 600-15-27
    Электронная почта
    mojkirf@gmail.com
    Адрес офиса
    г. Казань, ​Улица Галиаскара Камала, 41
    Режим работы
    ПН - ПТ с 8:30 до 17:30
    Оставить заявку
    Заполните форму ниже и наши менеджеры свяжутся с Вами.

      Нажимая, вы даете согласие на обработку персональных данных.

      Выберите регион