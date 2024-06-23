Компания МойкиРФ – безусловный профессионал на рынке строительства автомоек «под ключ».

Компания ведет деятельность с 2012 года и за многолетний период реализовала множество успешных кейсов. Мы работаем по всей России. За свой 12-летний опыт команда Спектр-Ф реализовала более 1000 проектов по проектированию и строительству модульных автомоек для легковых и грузовых автомобилей. Производим готовые автомойки самообслуживания и мойки-роботы, прорабатывая каждый проект индивидуально с учетом пожеланий заказчика.

МойкиРФ берется за проекты разной сложности: построим мойку с нуля от 1 до 9 постов или модернизируем оборудование вашей на действующей автомойке. При этом мы осуществляем доставку в любой город России и даем гарантию на оборудование 5 лет. При расчете бюджета учитываем все составляющие: наличие или подвод коммуникаций, строительные работы, монтаж оборудования, автохимию и другие расходные материалы. Мы всегда удерживаем выгодные цены, поскольку имеем собственное производство автомоек и предлагаем разные типы комплектации оборудования.

Главнейшим аспектом в автомоечном бизнесе можно назвать определение удачной локации для размещения мойки. И эту часть работы мы также берем на себя. Опытные специалисты проанализируют рынок и конкурентов, найдут лучший земельный участок для строительства мойки или помещение для монтажа оборудования.

Наша компания обеспечивает полный цикл построения автомоечного бизнеса: от строительства быстровозводимой мойки до обслуживания оборудования, поставки расходных материалов и обучения персонала.

Этапы строительства

Первым и главным аспектом для успешной работы вашего предприятия является поиск земельного участка. В работу входит анализ локации, условия покупки или аренды земли, согласование проекта, подвод или оценка имеющихся коммуникаций (водоснабжение, электричество, отопление, канализация). Анализ конкурентов и составление сметы. При планировании бюджета мы учитываем все нюансы: от заливки фундамента и работы с коммуникациями до монтажа МСО или робота, а также проведения работ по благоустройству территории. Строительные работы. Строительством занимается профессиональная бригада, предоставленная Спектр-ф, либо подрядчик от заказчика.Мы также поможем определиться с выбором подрядчиков и при необходимости предоставим опытного бригадира, который будет курировать весь процесс стройки.Принцип модульных конструкций при строительстве здания позволяет сократить сроки работ и добиться разумной экономии. Здание для автомойки возводится из металлического каркаса, обшитого сэндвич-панелями или профнастилом. Обязательным этапом является укладка утеплителя и гидроизоляции. Монтаж начинается сразу после завершения строительных работ и по готовности коммуникаций. Простоя по времени не будет, поскольку мы самостоятельно занимаемся производством оборудования и запускаем это процесс параллельно со стройкой на объекте.

Настройка вашего бизнеса

Колоссальный опыт работы позволяет нам взять на себя выстраивание всех бизнес-процессов на вашем объекте, учитывая все «подводные камни». Для решения данных вопросов на месте работает управляющий от Спектр-Ф.

Он поможет:

в найме и обучении сотрудников;

настройке мониторинга и CRM-системы;

введении карт клиента;

в запуске автомойки.

Отдельным аспектом для построения вашего успешного бизнеса является маркетинговое сопровождение по приемлемой цене. Оно включает рекламу автомойки в соцсетях, настройку продвижения в ВК, Яндекс.Картах, разработку акций для клиентов в вашем городе. Также полезной в продвижении остается реклама на макетах, листовках, вывесках и рекламных щитах. По каждой из составляющих наши специалисты разработают дизайн и креативы индивидуально для вашего автомоечного бизнеса, с учетом ситуации на рынке и позиции конкурентов.

Стоимость строительства автомойки «под ключ»

Спектр-Ф предлагает уникальные условия своим клиентам и часто запускает акции со скидками на строительство моек или комплекты оборудования. Компания имеет собственное производство, а работа без посредников гарантирует заказчику выгодную стоимость.

Мы никогда не настаиваем на собственном видении вашего проекта, а лишь помогаем достичь максимально идеального соотношения вложений и потенциальной прибыли. Каждый объект разрабатываем и рассчитываем индивидуально. Учитываем все: вид отопления, планировку здания, заезд и выезд, число боксов, обустройство комнаты для оборудования/для персонала.

Цена проекта «под ключ» складывается из затрат на строительство здания мойки, работу с коммуникациями (подведение, доработка или ремонт), монтаж оборудования (в зависимости от комплектации), покупку расходных материалов. Для примера стоимость 1 поста автомойки под ключ составляет 900 000 рублей.

Из-за нестабильности валютного рынка, цены периодически изменяются, однако мы всегда держим их на нижнем пороге рост

Оборудование для автомоек

Собственное оборудование для автомоек от компании МойкиРФ позволяет избежать дефицита поставок и форс-мажоров с нехваткой запчастей. К тому же мы предоставляем гарантию на оборудование 5 лет, а также постгарантийное обслуживание для наших заказчиков. Это значит, что мы отвечаем за качество и работаем на долгосрочную перспективу.

В полный комплект 1 поста автомойки самообслуживания входит:

терминал оплаты;

держатель для пистолетов;

держатель для ковриков – 4 шт;

пистолет для воды;

пистолет для пены;

поворотные консоли – 2 шт;

шланги от консоли до пистолета;

аппарат высокого давления;

помпа;

двигатель;

дозаторы;

электроящик.

Собственное производство позволяет нам запускать спецпредложения на оборудование из наличия. О них мы обязательно сообщаем на всех своих каналах, радуя действующих и новых клиентов приятными ценами на готовые комплекты оборудования или отдельные составляющие.